В карпатских районах Львовской области незаконные вырубки леса нанесли ущерб на 1,5 миллиона гривень
Поиском преступников займется УСБУ во Львовской области.
За незаконную вырубку леса (более 200 деревьев) Госэкоинспекция Львовщины выявила убытки на общую сумму почти 1,5 миллиона гривен. Незаконная рубка деревьев происходила на территории Турковского ДЛГП «Галсельлес» и Старосамборского ДЛГП «Галсельлес» Львовской области.
Такие факты бесхозяйственности во время проверки упомянутых лесничеств установила Госэкоинспекция Львовщины. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил корреспондент IA ZIK.
В частности, на территории Битлянского лесничества, которое относится к Либохорскому сельскому совету Турковского района, срезано 78 деревьев, стоимость которых более 365 тыс. грн.
А на территории Стрильбицкого лесничества, расположенного на территории Волошинивского сельского совета Старосамборского района, по данным Госэкоинспекции, было незаконно вырублено 142 дерева. Сумма ущерба – 1 млн 129 тыс. грн.
Кто нарушил действующее законодательство, пока неизвестно. Это должно установить УСБУ во Львовской области, куда Госэкоинспекция направила материалы своей проверки.