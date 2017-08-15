На Житомирщине преступной группе сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса

На Житомирщине организованной преступной группе сообщено о подозрении в незаконных порубках леса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Читайте такжеВырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия (видео)Как отмечается в сообщении, прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения организованной преступной группой незаконной порубки деревьев в Коростенском районе.

"В понедельник, 14 августа, по согласованию с процессуальным прокурором, организатору и соучастникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ст. 246 Уголовного кодекса ("незаконная порубка леса, совершенная организованной группой")",- сказано в сообщении.

Установлено, что неоднократно судимый житель Коростеня для незаконной порубки деревьев в защитных лесонасаждениях вне населенных пунктов Коростенского района, организовал и возглавил преступную группу в составе ранее знакомых между собой двух местных жителей. В дальнейшем организатор группы, будучи уверенным в безнаказанности своих действий, привлек в банду еще одного коростенца.

Таким образом злоумышленники с октября 2016 года по апрель этого года совершили ряд преступлений против окружающей среды, связанных с незаконной вырубкой деревьев в защитных лесонасаждениях производственного подразделения «Жмеринская дистанция защитных лесонасаждений» регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ПАО «Укрзализныця».