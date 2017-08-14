В Николаеве в реке Ингул обнаружили холеру

В Николаеве в районе Ингульского пешеходного моста (Центральный район) обнаружили холерный вибрион. Как сегодня сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины», Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава обнаружен в пробах воды в р.Ингул от 7 августа.

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"Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова. Пока не зафиксирован ни один случай заболевания среди населения", - подчеркнули в ОГА.

По указанному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия рекомендовала Николаевской городской раде запретить купание и вылов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

В сообщении отмечается, что Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни, проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания, все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности.

В ОГА уверяют, что ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации.

*** Холера - это острое диарейное заболевание, в результате которого, при отсутствии лечения, через несколько часов человек может умереть. Возбудитель холеры - холерный вибрион. Источником возбудителя инфекции является человек - больной или носитель вибрионов.

Холера передается только фекально-оральным путем, чаще при употреблении загрязненной воды для питья, мытья посуды, овощей, фруктов, при купании и т. д., а также через пищу и при бытовых контактах. Основным резервуаром являются люди и водные ресурсы, такие как солоноватые воды и устья рек, где часто происходит цветение водорослей. Рекомендации ВОЗ для населения по предотвращению холеры — три основных правила: подвергать пищу термической обработке; кипятить воду; мыть руки.