Водяной орех может уничтожить запасы рыбы в Днепре

Днепр и рыбные запасы страны - под угрозой из-за растения с названием водяной орех. Оно занесено в Красную книгу Украины, но экологи и рыбаки умоляют ее оттуда изъять. Ведь растение просто заполонило мелководье Днепра, и из-за этого там не размножается рыба.

Объемы плантаций ежегодно растут. Но чиновники из Минприроды никак не могут договориться с учеными, чтобы те перестали считать растение редким. Об этом говорится в программе ТСН.

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В верховье Киевского водохранилища еще издали видны целые поля водяного ореха. К зарослям на поверхности реки ТСН добирается на рыболовецкому сейнере. Под зарослями – тысячи гектаров мертвой воды, ведь туда не пробивается солнечный свет, туда редко заходит рыба. Водяной орех твердым слоем покрывает поверхность Днепра, а корень его достигает трех метров.

Кроме рыбаков, его катастрофой называют экологи. По официальным данным, только с Киевского водохранилища ежегодно страна недополучает 400 тонн рыбы. Ведь орехом заросло уже 5% его поверхности. Ежегодно эти данные растут.

В Минприроды говорят, что водяной орех нужно исключить из Красной книги. И, чтобы это произошло, по закону, нужны научные исследования вида. О них, говорят чиновники, они просят не один год в Институте ботаники. Но ученые даже не начинают. В институте говорят, что к ним никто не обращался: "Ни одной бумаги".

Ботаники говорят: они против извлечения ореха из книги. Ведь среди 9 его видов 7 - действительно редкие. Но все они записаны как один. А загромождают Днепр именно два нередких. Их комиссия якобы уже позволила убирать из Красной книги. Минприроды остается утвердить постановление. В министерстве о разрешении слышат впервые. И надеются уговорить ученых изъять весь орех из списков краснокнижных на ближайшем заседании комиссии в сентябре.