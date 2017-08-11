На Львовщине во время проверок экологи выявили незаконную вырубку деревьев

Во время проверок Госэкоинспекция Львовщины выявила факты незаконной рубки на территории лесничества в Турковском и Старосамборском районах. Общая сумма убытков – почти 1,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции Львовщины.

Читайте такжеЗаповедный лес в Пуща-Водице массово вырубает "лесная мафия"«Во время проведения внеплановых проверок соблюдения требований законодательства об охране, защите, использовании и воспроизведении лесов Турковским ГЛГП «Галсельлес» и Старосамборским ГЛГП «Галсельлес» Госэкоинспекция выявила незаконную рубку деревьев», – говорится в сообщении Госэкоинспекции Львовщины.

По факту незаконной рубки 78 деревьев на территории Битлянского лесничества, что относится к Либохорсокому сельскому совету Турковского района, начислены убытки на сумму более 365 тыс. грн.

Читайте такжеВырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия (видео)На территории Стрельбицкого лесничества, расположенного на территории Волошиновского сельского совета в Старосамборском районе, было незаконно вырублено 142 дерева. Сумма ущерба – 1 млн 129 тыс. грн.

В обоих случаях нарушение совершено неустановленными лицами. Материалы проверки направлены в УСБУ во Львовской области.