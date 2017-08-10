В Николаевской области зафиксирован массовый мор рыбы

В Николаевской области рыбоохранный патруль в период с 4 по 9 августа зафиксировал 6 фактов массового мора рыбы.

Как сообщает управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, самый массовый мор зафиксирован 9 августа в районе села Куцуруб в Очаковском районе.

В Днепровско-Бугском лимане обнаружили гибель 236,8 тыс. особей бычка, 4 млн особей глоссы (камбала), 92 млн креветок, 4 млн особей кефали, 1,6 млн особей карася.

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«В связи с этим Николаевским рыбоохранным патрулем инициирована работа межведомственной комиссии, в состав которой вошли, кроме работников рыбоохранного патруля, представители Государственной экологической инспекции и Госпродпотребслужбы. С целью выяснения причин гибели водных биоресурсов отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов, которые затем срочно доставили в лаборатории для всестороннего анализа», - сказано в сообщении.

До установления причин гибели, во избежание отравления населения рыбоохранный патруль призывает граждан воздержаться от приобретения рыбы, особенно в курортной зоне.