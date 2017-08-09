В Чернигове чиновник за взятки раздавал участки под вырубку леса

В Чернигове сегодня, 9 августа, должностное лицо лесохозяйственной отрасли разоблачили на взятке в размере 50 тыс. грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в Черниговской области.

Согласно сообщению, заместителя директора одного из коммунальных предприятий лесохозяйственной отрасли, который систематически требовал от частных предпринимателей взятки за выделение лесных участков для вырубки деревьев, задержали сегодня в Чернигове сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой.

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Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого при получении через посредника части взятки в размере 50 тыс. грн. Общий размер денежного вознаграждения, которое требовал чиновник от предпринимателя, составлял 132 тыс. грн. Эта сумма должна была способствовать выделению в разработку участка леса для вырубки древесины и последующего использования ее в коммерческих целях.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.