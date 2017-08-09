На обустройство рекреационных зон в заповеднике "Сколевские Бескиды" потратят 620 тысяч гривень

В Национальном природном парке «Сколевские бескиды» на Львовщине обустраивают рекреационные зоны – «Водопад на р. Каменка» и урочище «Колодка». Также проведут текущий ремонт эколого-просветительских центров в Бутивляньком и Крушельницком лесничествах. Общая стоимость реализации проектов – 620 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ОГА).

Читайте такжеКурс на озеленениеПроект по обустройству рекреационной зоны «Водопад на р. Каменка» предусматривает возобновление действующих и создание новых мест временного отдыха, уменьшение уровня загрязнения и улучшение экологического состояния территории, установку информационных стендов и запрещающих знаков.

«Во время обустройства рекреационной зоны в урочище «Колодка» будет уменьшено негативное влияние от неконтролируемого посещения территории парка и ее засорения, организован поток отдыхающих исключительно в обустроенных и отведенных для этого местах, повышен уровень информативности посетителей относительно правил поведения в лесу, мест возможного отдыха и его условий», – говорится в сообщении Львовской ОГА.

Ремонт эколого-просветительских центров в Бутивлянском и Крушельницком лесничествах парка «Сколевские Бескиды» позволит обеспечить бесперебойное функционирование центров на базе лесничеств, в также сохранить помещения.

Напомним, этим летом в Национальном природном парке «Сколевские Бескиды» самки краснокнижных зубров за несколько дней родили сразу пять малышей.