В Гренландии бушует масштабный пожар (фото, видео)

Выгоревшая площадь на данный момент оценивается в 1250 гектаров. Пожар бушует восьмой день, передает Greenpeace.org.

Масштабный пожар зафиксирован в 150 километрах к северу от Северного полярного круга и меньше чем в 50 километрах от края Гренландского ледяного щита.

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За почти двадцать лет космического мониторинга пожаров столь крупного возгорания на этой территории не фиксировалось.

"Климат меняется, и мы видим, как пожары возникают в регионах, где раньше это было маловероятно. К сожалению, такая тенденция сохранится, так как пожары одновременно и следствие, и причина изменения климата, ведь они являются источником углекислого газа и сажи. Это сигнал для нас: для решения проблемы природных пожаров необходимо рассматривать их комплексно как экологическую проблему", - рассказал эксперт Greenpeace.