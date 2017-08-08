В Гренландии бушует масштабный пожар (фото, видео)
Эксперты Greenpeace обнаружили масштабный пожар в тундре Гренландии, где ранее таких крупных пожаров не наблюдалось.
Выгоревшая площадь на данный момент оценивается в 1250 гектаров. Пожар бушует восьмой день, передает Greenpeace.org.
Масштабный пожар зафиксирован в 150 километрах к северу от Северного полярного круга и меньше чем в 50 километрах от края Гренландского ледяного щита.
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За почти двадцать лет космического мониторинга пожаров столь крупного возгорания на этой территории не фиксировалось.
"Климат меняется, и мы видим, как пожары возникают в регионах, где раньше это было маловероятно. К сожалению, такая тенденция сохранится, так как пожары одновременно и следствие, и причина изменения климата, ведь они являются источником углекислого газа и сажи. Это сигнал для нас: для решения проблемы природных пожаров необходимо рассматривать их комплексно как экологическую проблему", - рассказал эксперт Greenpeace.
I quickly made an overview of the MODIS active fires since 2000 over Greenland ifo confidence level. Many low confidence fires in the past pic.twitter.com/iEwJfDCz8W— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) August 7, 2017
A week of the Greenland wildfire burning as seen from MODIS Aqua/Terra satellites @Pierre_Markuse@m_parrington@ruth_mottram@jmccarty_geopic.twitter.com/cns8K05HmU— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) August 7, 2017