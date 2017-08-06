Оползни на Прикарпатье отобрали у людей землю: обрыв подступает к домам (фото)

Жители прикарпатского села Шепаривцы опасаются, что из-за постоянных оползней грунта они могут оказаться внизу. Земля осыпается постоянно, особенно во время дождей. Обрыв уже забрал у людей часть огородов и уже просто наступает на дома, говорится в сюжете программы ТСН.

На берегу потенциально опасной горной реки люди поселились, когда Прут был далеко от домов. Теперь вниз сползает уже сад. Деревья уже "висят в воздухе".

Из-за постоянных оползней метров 30 газовой трубы оголились и также просто висят в воздухе. Чиновники уверяют, что газа в ней нет. Люди не верят.

За последние два года берег реки обвалился как минимум на пять метров и это без наводнения, сам по себе. А во время разлива реки буквально за одну ночь вниз ушло 30 метров берега.

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После большой воды, два года назад, сделали плотину для изменения русла Прута. Вода теперь не под домами, но песчаный грунт сыплется и дальше. Да и плотину нужно продолжать еще хотя бы на полкилометра, ведь село тянется вдоль горной реки.

"Во время больших осадков, во время наводнений возможно, что снова вода выйдет из берегов и будет угрожать жилым домам, которые ближе расположены, и тем, которые уже под угрозой", – говорит председатель Шеперивцивского сельского совета Ирина Муцак.

В Коломыйском районе есть минимум четыре оползнеопасные участка. Водники постоянно их осматривают, составляют акты, а дальше - разводят руками.

"Едва ли не каждую неделю может быть жалоба. Где-то подмывает, где осыпается. Люди обращаются, мы выполняем свою работу, а денег ждем", – жалуется главный инженер Коломыйского межрайонного управления водного хозяйства Владимир Панькевич.

Для берегоукрепления самых опасных участков нужно 2 млн грн. Но таких денег у района нет, потому что бюджет района дотационный.