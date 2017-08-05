В ГСЧС предупреждают о подъеме уровней воды на реках бассейнов Прута и Сирета 6-7 августа
18:56, 05 августа 2017Природные ресурсы
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Отмечается, что в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды.
Ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Прута и Сирета / фото УНИАН
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровней воды на реках бассейнов Прута и Сирета 6-7 августа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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«6-7 августа, в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 5 августа», - говорится в сообщении.
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