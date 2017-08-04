У берегов США образовалась гигантская "мертвая зона"

16:06, 04 августа 2017
Природные ресурсы
1070

Новая "мертвая зона" в Мексиканском заливе установила новый рекорд.

В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона / фото noaa.gov

Американские ученые обнаружили, что в Мексиканском заливе у берегов США образовалась крупная "мертвая зона" — участок лишенной кислорода воды. Его площадь составила около 23 тысяч кв. км, передает Gizmodo.

Причиной ее образования стали сельскохозяйственные отходы, поступающие в залив с водами Миссисипи. 

Читайте такжеСоздание крупнейшего в мире морского заповедника в Индийском океане признали незаконным

В 2002 году ученые зарегистрировали одну из самых крупных бескислородных областей в 22 тыс. кв. км, однако новая "мертвая зона" установила новый рекорд. Она в 4,6 раза превышает допустимый предел, установленный экспертами Gulf Hypoxia Task Force, цель которой — снизить уровень загрязнения вод Миссисипи.

Отмечается, что появление таких "мертвых зон" - типичное явление для Мексиканского залива.

фото gizmodo.com

Ранее ученые выяснили, что за последние полвека глобальное содержание молекулярного кислорода в Мировом океане упало более чем на 2%

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мертвая зона#зона в Мексиканском заливе