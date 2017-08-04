У берегов США образовалась гигантская "мертвая зона"

Американские ученые обнаружили, что в Мексиканском заливе у берегов США образовалась крупная "мертвая зона" — участок лишенной кислорода воды. Его площадь составила около 23 тысяч кв. км, передает Gizmodo.

Причиной ее образования стали сельскохозяйственные отходы, поступающие в залив с водами Миссисипи.

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В 2002 году ученые зарегистрировали одну из самых крупных бескислородных областей в 22 тыс. кв. км, однако новая "мертвая зона" установила новый рекорд. Она в 4,6 раза превышает допустимый предел, установленный экспертами Gulf Hypoxia Task Force, цель которой — снизить уровень загрязнения вод Миссисипи.

Отмечается, что появление таких "мертвых зон" - типичное явление для Мексиканского залива.

Ранее ученые выяснили, что за последние полвека глобальное содержание молекулярного кислорода в Мировом океане упало более чем на 2%.