В Киеве разрешили купаться на двух пляжах

На двух киевских пляжах: "Пуща-Водица" и "Черторой" — с сегодняшнего дня можно купаться. Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо" на своей странице в Facebook.

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"02.08.2017 изменены статусы четырех пляжей. На пляжах "Пуща-Водица" и "Черторой" вывешены зеленые флаги — купаться безопасно", - сказано в сообщении.

Кроме того, на пляжах "Детский" и "Вербный" красные флаги заменены на желтые — купаться не рекомендовано.

"На остальных киевских пляжах остаются красные флаги: временно купаться категорически не рекомендуется", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в коммунальном предприятии «Плесо» заявили, что не рекомендуют отдыхать на всех 11 пляжах Киева. 14 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что купание в водоемах, которые прилегают к 10 городским пляжам (кроме пляжа «Пуща Водица»), является опасным.