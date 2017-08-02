На Тернопольщине в одном из прудов массово погибла рыба. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции, инцидент произошел вблизи с. Шимковцы на территории Колодненского сельского совета Збаражского района.

Читайте такжеПод Житомиром в реке Тетерев массово погибла рыба

О гибели рыбы в экоинспекцию сообщил предприниматель, который арендует ставок.

Результаты отобранных проб на определение причины гибели рыбы показали нехватку кислорода в воде. Данный факт, а также отсутствие притока в пруд вероятно и вызвали гибель рыбы.

Установлено, что в пруду погибли 11 серебристых карасей, 3,8 тыс. плотвы, 30 карпов, 11 щук, 6 толстолобиков и 200 окуней.

Читайте также50 оттенков зеленого: почему "цветет" Днепр и чем это опасно (видео)

Материалы по данному факту направлены в управление государственного агентства рыбного хозяйства в Тернопольской области для принятия мер согласно компетенции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе задержали браконьеров, которые вылавливали рыбу из городского пруда в промышленных масштабах.