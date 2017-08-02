Экологи наглядно показали журналистам, как уничтожается "золотой" лес в Пуще-Водице (фоторепортаж)

Экологические организации наглядно показали журналистам и общественности, как уничтожаются леса под Киевом.

Ранее Киевским эколого-культурным центром было проведено собственное расследование уничтожения "лесной мафией" леса в Пуще-Водице. По данным космических снимков, здесь вырублено сплошными рубками 28 га, то есть 5 % территории.

Исследования на местности показали, в частности, следы большой сплошной рубки ( рубки главного пользования), а также следы свежей выборочной рубки. Кроме этого в заказнике вдоль дорог выявлены незаконные свалки мусора.