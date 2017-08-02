Экологи наглядно показали журналистам, как уничтожается "золотой" лес в Пуще-Водице (фоторепортаж)
17:51, 02 августа 2017Природные ресурсы
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Экологические организации провели пресс-тур для СМИ "Остановим лесоцид золотого леса в Пуще-Водице!".
Экологические организации наглядно показали журналистам и общественности, как уничтожаются леса под Киевом.
Ранее Киевским эколого-культурным центром было проведено собственное расследование уничтожения "лесной мафией" леса в Пуще-Водице. По данным космических снимков, здесь вырублено сплошными рубками 28 га, то есть 5 % территории.
Исследования на местности показали, в частности, следы большой сплошной рубки ( рубки главного пользования), а также следы свежей выборочной рубки. Кроме этого в заказнике вдоль дорог выявлены незаконные свалки мусора.
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