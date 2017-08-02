Всемирный день экологического долга: как человечество истощает планету (видео)

2 августа 2017 года стало Днем экологического долга. Это просчитанная учеными дата, когда человеческий спрос на природные ресурсы превышает возможности планеты восстановить их за год. Сегодня человечество потребляет в 1,7 раз больше, чем может обеспечить планета. То есть, для поддержания жизнедеятельности человечества сегодня нужна не одна, а 1,7 планеты. Если уровень потребления природных ресурсов не снизить, к 2030 году таких планет нужно будет уже две.

Человечество выбрасывает больше углекислого газа в атмосферу, чем океаны и леса могут поглотить. Рыбы и деревья исчезают быстрее, чем способны восстановиться. Жители Земли производят больше мусора, чем планета может усвоить.

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С каждым годом человечество все быстрее расходует ресурсы планеты. Когда они иссякнут, исчезнет и население Земли.