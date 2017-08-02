На Киевщине провели комплексный анализ заказников

В 2016-2017 гг. Киевским эколого-культурным центром была проведена проверка экологического состояния и заповедного режима, а также выяснение причин экологических рисков 82 заказников ( местного и общегосударственного ) значения площадью более 15 га., а также выяснение причин экологических рисков, ведущих к потере экологической ценности заказников.

Из них к лесным заказникам, полностью или частично покрытым лесом, было отнесено 72 обьекта ( гидрологические, лесные, ботанические, ихтиологические, орнитологические, общезоологические, ландшафтные заказники).

К наиболее распространенной причине экологических рисков, ведущих к потере экологической ценности заказников, следует отнести рубки ( сплошные и выборочные). При этом от сплошных рубок пострадало 45 % , или почти половина всех заказников, имеющих леса, или одна треть от всего числа заказников. В общей сложности сплошные и выборочные рубки проводятся в 65 % всех заказников, имеющих леса.

Как сообщается, в 72 лесных заказниках Киевской области и Киева за последние 10-15 лет сплошными рубками было пройдено около 550 га, из них в Киевской области-320 га, и 230 га-в Киеве ( эта огромная цифра приходится всего на 10 лесных заказников Киева). Были отмечены отдельные факты, когда рубки проводились не в тех выделах или сплошным способом ( вместо выборочной рубки). Самовольные рубки обнаружены только в 7 % лесных заказников и их обьемы очень незначительны. Поэтому наибольший экологический ущерб заказникам наносят рубки официальные.

Охранных знаков не имеется в половине всех исследованных заказников.

На третьем месте экологических рисков находится охота, она ведется в 30 % заказников Киевской области, причем в некоторых из них количество охотничьих вышек просто зашкаливает-в заказнике местного значения « Ржищевский» имеется около 100 охотничьих вышек, в заказнике « Цезаревский»-42 вышки.В результате в этих заказника происходит обыкновенное выбивание дичи.

Читайте такжеВ природно-заповедном фонде Украины ежегодно вырубается почти 1 млн куб. м древесины – эксперт

Абсолютное большинство заказников не вынесено в натуру, что позволяет практически безнаказанно застраивать их территорию. Положения и охранные обязательства большинства заказников устарели и не отвечают современному экологическому законодательству. Контролирующие органы ни разу не проводили полную инвентаризацию всех заказников области.

Незаконные застройки имеются в 13 % процентах заказников, мусор был найден в 15 % заказников, другие нарушения (джипинг, браконьерство, незаконные карьеры, разжигание костров, варварский туризм), зафиксированы в 30 % заказников.

Из-за сплошных и выборочных рубок полностью или частично экологическую ценность потеряло 15 % лесных заказников.

18 % заказников пока сохраняют дикую природу.

Следы свежих сплошных рубок в заказниках области отсутствуют, что говорит о том, что новые Санитарные правила в лесах Украины работают. Также практически везде в заказниках соблюдался Сезон тишины. В целом в заказниках, принадлежащих лесхозам, больше порядка, чем в заказниках, принадлежащим другим землепользователям, например, сельским советам. Следует также отметить и положительную позицию Киевского облуправления лесного хозяйства, которое заинтересовано отнеслось к материалам проверки и обещало устранить выявленные нарушения в своих заказниках.