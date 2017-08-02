Эксперты о "космической" засухе в Крыму: север полуострова превращается в полупустыню, там выпадает соленая роса

Условия для выращивания зерновых в Крыму в условиях жесткого дефицита воды сильно ухудшились, а статистика о рекордных урожаях, предоставляемая оккупационной властью, вряд ли заслуживает доверия. Катастрофическую засуху в Крыму и ее влияние на местную экосистему комментировали в эфире Крым.Реалии.

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Как ранее сообщали в Министерстве по делам временно оккупированных территорий, по состоянию на 2017 год, по сравнению с 2014 годом, общая площадь покрытых "здоровой" продуктивной растительностью участков в аннексированном Крыму уменьшилась в 6,7 раза, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85%. Такие даные министерство получило при обработке спутниковых данных.

При этом, как отмечает издание, подконтрольные Кремлю власти Крыма отчитались о состоянии экономики полуострова за последние три года и привели другие цифры. Российские чиновники утверждают, что крымские фермеры за последние три недели собрали на 300 тысяч тонн зерновых больше, чем за аналогичные периоды предыдущих двух лет. Также, согласно данным российских властей, за первое полугодие 2017-го на полуострове выросло производство мясной и молочной продукции.

Президент украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич назвал российскую статистику пропагандой.

​"Крым никогда не был важным с точки зрения зернового производства, а без воды перспектив тем более нет. Капельное орошение в этом случае не спасет. Картина, которую дает украинская сторона, безусловно, ближе к реальности, и про какие-то успехи крымского сельского хозяйства говорить не приходится. Сообщения о рекордных урожаях на полуострове, когда счет идет на миллионы тонн, – не более чем пропаганда. Сделать Крым успешным на бумаге за счет общего валового производства всей России не составляет никаких проблем. Собственные потребности там, может, и обеспечат – если не будет неблагоприятной погоды", - считает эксперт.

Засуха в Крыму уже более катастрофична, чем сейчас принято считать, заявила украинский эксперт аграрного рынка, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании "ААА" Мария Колесник.

"Вся северная часть Крыма превращается в полупустыню и далее –​ в солончаки. Даже сейчас по утрам там выпадает соленая роса. Без промывания грунта любое сельскохозяйственное производство скоро станет вообще невозможным. С другой стороны, в бассейне Днепра за три года после аннексии произошли благоприятные изменения, возвращается природное равновесие. После деоккупации Крыма и возобновления поставок в Северо-Крымский канал начнется обратный процесс, агроклиматические условия снова изменятся. На мой взгляд, чтобы восстановить баланс на полуострове, понадобится 5-10 лет", - заявила Колесник.

​При этом она согласна, что отчеты российских властей полуострова о небывалых урожаях не имеют отношения к реальности.

"Россиянам или придется завозить в Крым зерно, чтобы кормить местных жителей и для внутренних потребностей, или наблюдать, как без корма окончательно умирает животноводство. Кроме того, если закупочные цены на полуострове будут ниже экспортных, то дефицитное зерно будут еще и вывозить. Бизнес всегда продает там, где выгодней. Властям придется принудительно вводить ограничения, иначе крымчане останутся у разбитого корыта", - считает эксперт.

Директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Дмитрий Ромащенко оценивает, за какое время можно устранить последствия произошедшего в Крыму после оккупации: "Естественных запасов поверхностных и подземных вод в Крыму с трудом будет хватать для удовлетворения потребностей в питьевой воде, для коммунальных – на минимальном уровне. Излишков никаких не останется. Промыть засоленные почвы при наличии воды можно в течение 1 года, а восстановить минерализацию можно за 2-3 года – равно как и систему мелиорации, которая сейчас разрушается".