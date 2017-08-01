Польша продолжит вырубку деревьев в Беловежской пуще, несмотря на решение суда ЕС

Работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще не прекратятся, несмотря на решение Суда ЕС, который вынес постановление о прекращении всех работ до принятия окончательного решения.

Об этом заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко, сообщает "Радио Польша".

"Мы работаем в соответствии с законодательством ЕС", - подчеркнул Ян Шишко.

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"Проблема заключается в том, что мы не можем прийти к согласию на уровне основополагающих вопросов. Польша предпринимает действия по защите среды обитания и отдельных видов в районе Беловежской пущи согласно европейскому законодательству", - отметил министр окружающей среды Польши.

Окончательное решение о приостановлении вырубки деревьев в Беловежской пуще судьи ЕС примут после того, как ознакомятся с аргументами польской стороны. На это у Министерства охраны окружающей среды есть время до 4 августа.

Как сообщал УНИАН, суд Европейского Союза в пятницу, 28 июля, распорядился приостановить вырубку Польшей реликтового леса в Беловежской пуще.

В Брюсселе считают, что действия Варшавы противоречат нормам ЕС о сохранении дикой природы. Кроме того, они угрожают сохранению объекта, занесенного в список Мирового наследия ЮНЕСКО.