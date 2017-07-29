Суд ЕС временно запретил Польше вырубку леса в Беловежской пуще

Суд Европейского Союза в пятницу, 28 июля, распорядился приостановить вырубку Польшей реликтового леса в Беловежской пуще.

Как пишет Deutsche Welle, этот запрет будет действовать, пока суд будет рассматривать иск с требованием прекратить вырубку, который 13 июля подала Еврокомиссия.

В Брюсселе считают, что действия Варшавы противоречат нормам ЕС о сохранении дикой природы. Кроме того, они угрожают сохранению объекта, занесенного в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

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Польша к 4 августа должна предоставить Европейской Комиссии свое объяснение ситуации.

Власти Польши утверждает, что в пуще разрешено пилить только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовом лесу самостоятельно справиться с природными процессами обновления. Они обвиняют власти в вырубке деревьев с целью получения прибыли, сообщает агентство AP.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Она расположена на белорусской и польской территориях. Часть Беловежской пущи - польский государственный национальный парк был внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году туда добавили белорусскую часть.