Председатель Житомирской ОГА поручил в августе проинспектировать водные объекты области

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поручил в августе провести инспектирование водных объектов во всех районах области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, только 26% от общего количества водных объектов на Житомирщине находятся в аренде, а остальные 74% – используются не по назначению, или же без надлежащего оформления договоров аренды.

Это выявило управление экологии облгосадминистрации на выполнение поручения Гундича по проведению инвентаризации водных объектов региона.

Именно поэтому Гундич дал месяц управлению экологии и природных ресурсов на инспектирование водных объектов во всех районах области для заключения договоров аренды или перерасчета ее стоимости. Это делается, чтобы увеличить поступления в местные бюджеты.

«Август месяц – как раз хорошая пора, чтобы управление экологии сделало круиз по водным объектам и завершило «бархатный сезон» с пользой для области. Должны проинспектировать ставки во всех районах, где так называемые хозяева не платят аренду, или платят копейки, хотя исправно выращивают рыбу, и вообще установили охрану. Это - в интересах самих общин и районов. Ведь именно они получают налоги, которые могут использовать с пользой для населения», – сказал председатель ОГА.

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации, на Житомирщине уже проинвентаризировано 1 тыс. 849 водных объектов, общая площадь которых составляет 16 тыс. 514 га. Из них лишь 491 – находятся в аренде, что составляет 26 % от общего количества.

«Устроит только один результат – увеличение поступления в бюджет», – подытожил Гундич во время совещания с руководителями районов.