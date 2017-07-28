После саранчи в оккупированный Крым хлынули полчища медуз (фото)

10:09, 28 июля 2017
Природные ресурсы
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Западное побережье Крыма накрыло нашествие медуз. Ранее из оккупированного полуострова поступали сообщения об опасности массовой миграции азиатской перелетной саранчи.

Нашествие медуз зафиксировано на мысе Тарханкут / фото twitter.com/KrimRt

Западное побережье оккупированного Крыма переживает нашествие медуз.

Об этом со ссылкой на соответствующую информацию в соцсетях сообщил блогер «Крымский бандеровец» в своей традиционной сводке новостей аннексированного полуострова.

«Тарханкут. Интересное крымское прочтение библейских легенд. Западный Крым накрыло нашествие медуз», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массовой миграции азиатской перелетной саранчи. В начале июля очевидцы обнародовали множество кадров "нашествия" насекомых.

По словам биолога, очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае России. 

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Теги: #Нашествие медуз в Крыму#медузы в Крыму#Мыс Тарханкут