После саранчи в оккупированный Крым хлынули полчища медуз (фото)
Западное побережье Крыма накрыло нашествие медуз. Ранее из оккупированного полуострова поступали сообщения об опасности массовой миграции азиатской перелетной саранчи.
Западное побережье оккупированного Крыма переживает нашествие медуз.
Об этом со ссылкой на соответствующую информацию в соцсетях сообщил блогер «Крымский бандеровец» в своей традиционной сводке новостей аннексированного полуострова.
«Тарханкут. Интересное крымское прочтение библейских легенд. Западный Крым накрыло нашествие медуз», – говорится в сообщении.
Тарханкут— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 липня 2017 р.
Интересное крымское прочтение библейских легенд
нашествие медуз pic.twitter.com/vuRimZLcQZ
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Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массовой миграции азиатской перелетной саранчи. В начале июля очевидцы обнародовали множество кадров "нашествия" насекомых.
По словам биолога, очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае России.