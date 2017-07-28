После саранчи в оккупированный Крым хлынули полчища медуз (фото)

Западное побережье оккупированного Крыма переживает нашествие медуз.

Об этом со ссылкой на соответствующую информацию в соцсетях сообщил блогер «Крымский бандеровец» в своей традиционной сводке новостей аннексированного полуострова.

«Тарханкут. Интересное крымское прочтение библейских легенд. Западный Крым накрыло нашествие медуз», – говорится в сообщении.

Тарханкут

Интересное крымское прочтение библейских легенд

нашествие медуз pic.twitter.com/vuRimZLcQZ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 липня 2017 р.

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Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массовой миграции азиатской перелетной саранчи. В начале июля очевидцы обнародовали множество кадров "нашествия" насекомых.

По словам биолога, очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае России.