Черные лесорубы. Пилим сук, на котором сидим

Последние годы в Украине не утихает скандал с незаконной вырубкой леса. СМИ пестрят сообщениями о «достижениях» браконьеров на древесину, местные власти и правительство принимают массу решений для ликвидации проблемы, вплоть до увольнения одним махом десятков начальников лесхозов, но ситуация только ухудшается – леса редеют с космической скоростью. Уничтожено, по оценкам экспертов, уже около 40% лесонасаждений.

Не помогает решить проблему и действующий с 2015 года мораторий на экспорт необработанной древесины, за продление срока которого так ратуют популисты, - якобы именно он спасет украинский лес. Но пограничники практически ежемесячно, один за другим, фиксируют целые составы с «левым кругляком» в направлении Польши, Румынии, Словакии и так далее. Не помогает и внедряемый с далекого 2000 года механизм, который громко называют панацеей от незаконной вырубки и коррупции в отрасли - электронный учет древесины. Кстати, вызывает сомнение, что он у нас вообще существует: нигде еще не было официальной информации как о стоимости проекта, так и о его экономической эффективности. Зато результаты рейдов полиции, проводимых совместно с волонтерами, свидетельствуют, что чипирование деревьев представляет собой некую отписку для «подлинности» документов на древесину.

Последствия происходящего в лесном хозяйстве необратимы. По мнению экспертов, наша страна, которая когда-то занимала первое место в Европе по площади лесов, а теперь скатилась на одно из последних, в пустыню не превратится, но качество леса будет потеряно на века. Ведь вырубаются дубовые рощи, краснокнижные насаждения, реликтовые посадки – особо ценная древесина. И молодняком такого же качества «зачищенные» площади не засаживаются.

Зато Госстат отчитывается об увеличении количества производств в деревообрабатывающей индустрии, то есть о росте новых рабочих мест. Но на деле все выглядит так, что, наряду с промышленным браконьерством, которое плотно поставлено на рельсы и, как утверждают сами лесники, не без крышевания «сверху», свою лепту в уничтожение леса вносят эти самые, получившие работу, рядовые украинцы. Вроде бы, их возмущению по поводу происходящего с лесом нет предела, но, как оказалось, без их рук, пил и топоров не обходится.

В частных разговорах люди, проживающие близ леса, рассказывают, как получают от лесников разрешение на частную рубку на 5 кубометров леса, а рубят на 100. «Потому что все так делают», - стандартный ответ. Правда, если кто-то действительно браконьерствует по мелочи для себя – на дрова, то кто-то сдает добытую древесину на местные полулегальные и легальные, впрочем, тоже, лесопилки.

Кстати, по поводу рубки «для себя». В основном, дерево необходимо людям на дрова – топить ими дешевле. По словам жителя Киевской области Дмитрия, для более-менее экономного отопления среднестатистического дома в селе на Киевщине, на сезон необходимо, в среднем, около 20 кубометров дров. Их можно запросто купить, но стоить это будет, в зависимости от того, какую породу дерева предлагают, не мало. Дешевле всего – сосна. Дуб, граб, ясень – в полтора раза дороже. В среднем, от 10 тыс гривен за 20 кубов.

К сожалению, большинство жителей украинских сел не могут позволить себе такие ежегодные денежные траты – доходы не позволяют. Тем более, если лес под боком. Ведь 20 кубометров дров, в пересчете на деревья, это четыре очень крупных сосны. В принципе, для одного домохозяйства, вроде бы – не много. А если принять во внимание, что таких домохозяйств в стране несколько миллионов?..

Правоохранительные органы тоже, мягко сказать, ведут себя странно – сотни уголовных дел открываются, а в суд попадают единицы. Да и наказание для «черных лесорубов» смехотворное: за тысячи кубометров вырубленной древесины штраф от «крупного» в 100 необлагаемых налогом минимумов доходов до минимального - 50 необлагаемых минимумов доходов (6800 грн и 850 грн, соответственно). Это логично наводит на мысль – в лесном промысле не обходится без «кураторства» правоохранителей. По крайней мере, об этом свидетельствует предоставленная за запрос УНИАН статистика из регионов.

Преступление без наказания

Позорное лидерство среди регионов по незаконной вырубке леса, согласно заявлению Генпрокуратуры, на протяжении последнего десятка лет разделяют Житомирская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ривненская области. Вот об этих регионах, в первую очередь, и пойдет речь.

Житомирская область

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, в регионе особо остро стоит проблема незаконной рубки отдельных деревьев, которая достигла критических масштабов, несмотря на круглосуточную работу государственной лесной охраны. Эти рубки также отличаются технической оснащенностью тех, кто их проводит.

Почти все они касаются дубовых насаждений, а также особо ценных экземпляров древесных пород, имеющих высокие ценовые показатели. Осуществляются, как правило, по заказу собственников небольших лесопилок и печей по выжигу древесного угля (этих «предприятий» в регионе насчитывается более 600 единиц). Из-за растущего спроса на ценное сырье (пиловочники дубовые, фанерный кряж) растет количество дерзких лесонарушений, которые наносят ущерб государству в особо крупных размерах. Незаконно срубленная древесина перерабатывается в частных цехах, в итоге, полученные дубовая ламель, паркет, шпон и прочее идут на экспорт, для чего не требуется сертификат происхождения древесины. И, что немаловажно, эти частные пилорамы не подконтрольны природоохранным органам.

Правоохранительные органы, по уверению Житомирской ОГА, зачастую, не проявляют «настойчивости» - вещдоки не принимаются во внимание, дела против правонарушителей не открываются. Число лесонарушений растет вследствие чрезмерной зарегулированности процедуры привлечения нарушителей к административной ответственности. Кроме того, в большинстве случаев, лесоводы остаются один на один с проблемами доказательств по делам об административных нарушениях, что приводит к уклонению лесонарушителей от предусмотренной законом ответственности.

Как результат, в 2016 году в Житомирской области зафиксированы 211 случаев незаконной заготовки древесины объемом 1992 кубометров, размер ущерба – почти 10 млн грн. В добровольном порядке возмещено только 508 тысяч гривен. В правоохранительные органы переданы 103 дела, открыто 90 уголовных производств. До судов дошло всего 5 дел. И только одно из них достигло «логического» завершения: за нанесение ущерба на сумму свыше 219 тысяч гривен, двое «черных лесорубов» заплатили штраф… 1020 гривен каждый.

Тернопольская область

Начальник Тернопольского областного управления лесного и охотничьего хозяйств Олег Яремко считает, что проблема незаконной вырубки лесов, к сожалению, была, есть и будет – ведь невозможно полностью перекрыть доступ к лесным участкам. Не особо помогают и рейды охраны лесов, к которым, кстати, приобщены и полицейские.

Главной проблемой является вырубка самых ценных пород, в основном, дуба. Причем злоумышленники забирают только ценную часть древесины, остальное остается на месте преступления. В то же время, Яремко подчеркивает - незаконные рубки на Тернопольщине не имеют массового характера. Но при этом, по его словам, только 78% лесов области находятся в подчинении государственных предприятий Тернопольского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. «Остальные леса имеют своих хозяев. И, когда сообщают о незаконной вырубке деревьев, всегда кивают на нас», - отметил Яремко.

По его мнению, постоянно приходится давать разъяснения, что та или иная незаконная вырубка произведена не на территории государственного лесного фонда.

В Тернопольской прокуратуре сообщили плачевную статистику лесонарушений в регионе: в 2016 году территориальными органами полиции было открыто 48 уголовных производств в сфере незаконной рубки леса, из которых 26 закрыли. До судов дошли только 2, а еще 22 до сих пор расследуются.

Ривненская область

Ривненская обладминистрация на запрос УНИАН не ответила, но откликнулась областная прокуратура. Ее данные свидетельствуют, что в регионе постоянный бум «лесного браконьерства». Так, в течение 2013-2017 годов в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершении 690 уголовных правонарушений по фактам незаконной вырубки леса.

По результатам предварительного расследования, из числа зарегистрированных уголовных дел, в суд были направлены только 14. Еще 533 уголовных производства закрыли, а 143 продолжают расследоваться.

Ссылаясь на статьи Уголовного кодекса, дополнительных сведений прокуратура не предоставила – они «без разрешения следователя и прокурора не разглашаются».

Зато приподнимают занавес над этой информацией новости от местного управления лесным и охотничьим хозяйством: в феврале текущего года на территории Северного лесничества в Ривненском природном заповеднике около сотни человек на телегах, тракторах, квадроциклах и в масках, рубили деревья и вывозили их. Злоумышленники отвечали на предупреждения заметивших их лесников угрозой физической расправы. О происходящем сообщили в полицию, но «черные лесорубы» тотчас же скрылись. По данному факту проводится проверка.

Еще один «зимний» случай – 30 мужчин наведались в контору Глиннивского лесничества госпредприятия «Рокитновский лесхоз». Они побили технику, стекла в помещении, требовали у лесничего прекратить мешать их вырубке леса.

Немногим ранее, за препятствование краже леса, был избит главный лесничий госпредприятия «Клеванское лесное хозяйство».

Аналогичные случаи зафиксированы и в других лесхозах области. Однако, примечательно, что ни одного злоумышленника по этим фактам пока не задержали. Зато уже весной сотрудники управления защиты экономики Нацполиции, совместно с военной прокуратурой, провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны все 10 руководителей местных лесхозов.

К сожалению, это ничего не изменило. По данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, по объему незаконных вырубок леса в первом полугодии 2017 года лидирует Ривненская область - 2152 кубометров.

Львовская область

О продолжающемся лесорубном браконьерстве заявляют и во Львовской областной администрации. Так, по данным ЛОГА, в 2016 году в лесах лесхозных предприятий Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйств было выявлено 692 случая незаконных вырубок, государственной лесной охраной - 683 случая. 364 материала были переданы лесхозами в районные отделения полиции. Но только 10 из них направлены на рассмотрение в органы прокуратуры. В целом, в суды из райотделений полиции и от лесохозяйственных предприятий переданы 44 материала по незаконным рубкам.

По данным прокуратуры во Львовской области, с 2013 года по настоящее время, Нацполицией в регионе было открыто 1193 уголовных дела по факту незаконной вырубки леса, 146 направлены в суды, 683 были закрыты, дорасследуются 364 дела.

В Главном управлении статистики во Львовской области сообщают, что в 2016 году фигурантам 469 материалов по факту незаконной вырубки леса было начислено штрафов на общую сумму 42 500 гривен. Правда, средний размер «стандартного» штрафа – 91 гривня…

Одной из причин распространения незаконной вырубки, по мнению ЛОГА, является деятельность мелких лесопилок, которых в области насчитывается более 600. О большинстве из них отсутствует информация относительно прихода и расхода лесопродуктов.

Кроме того, низкий жизненных уровень населения, особенно, в горных районах Львовской области, является главной причиной совершения лесонарушений.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской облгосадминистрации на запрос УНИАН не ответили, сообщив, что запрос, «в соответствии с требованиями Закона «О доступе к публичной информации» и резолюцией первого заместителя главы облгосадминистрации Савки, направлен для рассмотрения в соответствии с подведомственностью в областное управление лесного и охотничьего хозяйства и в Государственную экологическую инспекцию в области, которые предоставят ответ согласно упомянутому закону». Впрочем, ответа от специалистов из этого региона так и не последовало.

Областная прокуратура оказалась более щедрой на информацию. По ее данным, в течение 2013-2017 годов в Единый реестр досудебных расследований было внесено 608 уголовных дел по факту незаконной вырубки леса. 274 дела были переданы в суд, 181 было закрыто. 153 дела дорасследуются.

О тяжелой ситуации в лесном хозяйстве области говорит тот факт, что в прошлом году, после посещения ​​Национального природного парка «Гуцульщина», министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, ошеломленный масштабами рубок, дал поручение уволить руководителя Государственной экологической инспекции в Ивано-Франковской области.

Но на этом история не закончилась. Медиа продолжают писать о вырубке лесов в регионе, подтверждая это спутниковыми снимками.

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Все то, что происходит в упомянутых областях, касается и других регионов Украины. Незаконная вырубка леса оставляет лысыми огромные по площади массивы Харьковской, Херсонской, Киевской, Днепропетровской, Волынской, Закарпатской, Черниговской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. В общем, рубят там, где еще есть, что рубить.

Возможно, если не совесть, то страх получить серьезное наказание за уничтожение украинского «зеленого золота» остановит «черных лесорубов». Гослесагентство еще в прошлом году разработало законопроект, в котором предусмотрено ужесточение ответственности за нарушение лесного права. Этот документ предусматривает увеличение штрафов, минимум, в 10 раз и усиление уголовной ответственности.

К сожалению, у депутатов до законопроекта руки никак не доходят. Вероятно, ждут, когда ситуация «дорастет» до румынских масштабов.

Напомним, за последние 20 лет, из-за незаконной вырубки леса, Румыния потеряла около 80 миллионов кубометров древесины на сумму около 5 миллиардов евро. В докладе Гринпис утверждается, что с 2000 по 2011 год в Румынии исчезало три гектара леса в час, а случаи незаконной вырубки фиксировались ежедневно. В результате, в 2016 году в стране заработал закон, согласно которому незаконная вырубка одного или более гектара леса будет преследоваться как посягательство на национальную безопасность государства.

Так, может, не стоит ждать худшего, а уже сейчас ввести в Украине такие меры?

Нана Черная