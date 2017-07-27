Прокуратура на берегу Десны обнаружила незаконную порубку более 300 деревьев

Прокуратура Киевской области во время санкционированного обыска на территории бывшей базы отдыха на берегу Десны в Броварском районе обнаружила незаконную порубку более 300 деревьев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, 8 человек без соответствующих разрешительных документов и правовых оснований вырубили 336 сосен и разрушили 6 домов базы.

Отмечается, что сейчас принимаются меры по установлению этих лиц и решается вопрос о наложении ареста на изъятое оружие и технику (2 бензопилы, 3 оборудования для резки металла, 1 трактор, 2 крана (марки КамАЗ и КРАЗ), 4 легковых автомобиля.

Досудебное расследование продолжается.

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В прокуратуре напомнили, что в сентябре 2008 года между Региональным фондом Государственного имущества Украины по Киевской области и обществом был заключен договор аренды целостного имущественного комплекса одного государственного предприятия (база отдыха).

В 2016 году, в связи с систематическим нарушением арендатором условий договора в части уплаты арендной платы в судебном порядке указанный договор аренды был расторгнут и взыскана задолженность в сумме более 3 млн грн. Кроме того, общество обязали освободить арендуемое помещение.