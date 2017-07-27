Экологи показали, как вывозят незаконно вырубленный лес из Пуща-Водицы (фоторепортаж)

Золотые сосны, которые под видом "санитарных рубок" рубят лесники Святошинского лесопаркового хозяйства ни какие не сухие и больные, это прекрасные 200-летние сосны, которые тут же покупают деревопромышленники и грузят на свои авто. Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.

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В 2002 г. по предложению Киевского эколого-культурного центра был создан заказник Межигирско-Пуща-Водицкий площадью около 2 тыс. га, целью которого было сохранение золотого леса Пущи-Водицы. К сожалению, этого не произошло. За 15 прошедших лет в заказнике сплошными рубками вырублено более 200 га, что составляет около 10 % заказника. Сплошными рубками золотой лес вырублен частично или полностью в кварталах Межигирского лесничества и в кварталах Пуща-Водицкого лесничества.

На фото видны следы сплошных рубок в кв.3 Межигирского лесничества и в кв. 22 Пуща-Водицкого лесничества, которые входят в данный заказник.