Саранча поедает Крым: полчища вредителей наступают на полуостров (видео)

Описанная в Библии Божья кара уже в Крыму: урожай полуострова может окончательно уничтожить азиатская саранча. В начале июля очевидцы обнародовали множество кадров "нашествия", говорится в сюжете "Крым.Реалии".

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Крымские власти открыли борьбу, аграрии опасаются за урожай, эксперты составляют прогнозы. Назначенные Кремлем власти пытаются уничтожить насекомых.

На борьбу с саранчой "власти" потратили уже 1 млн 200 тыс. рублей.

Ранее биолог заявил, что очаг азиатской перелетной саранчи, которая заполонила аннексированный Крым, предположительно, находится в Краснодарском крае оккупировавшей полуостров России.