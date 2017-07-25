Вырубка леса в Украине достигает масштабов экологического бедствия (видео)

Браконьеры вырубают минимум три миллиона кубометров древесины в год. Это около 20% от объема, производимого в стране. Буковые пралеса Карпат входят в перечень Мирового наследия ЮНЕСКО. За 4 года в Карпатах вырубили территорию, эквивалентную размеру 111 футбольных полей.

Массово уничтожают леса на Полесье, Волыни, Черниговщине и Киевщине. 50% всех случаев незаконных вырубок зафиксировано на Донбассе.

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Вследствие уничтожения лесов учащаются наводнения и паводки, исчезают редкие виды растений и животных, меняется климат. За последние 50 лет человечество уничтожило более 50% всех лесов. Если ситуацию не изменить, совсем скоро леса станут редкостью, как это произошло на Гаити.