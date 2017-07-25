Под Житомиром в реке Тетерев массово погибла рыба

Под Житомиром массово погибла рыба, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского рыбоохранного патруля.

Как говорится в сообщении, в Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области поступило сообщение о гибели рыбы в реке Тетерев возле села Станишовка Житомирской области.

На место происшествия была направлена комиссия в составе руководителя Житомирского рыбоохранного патруля, заместителя начальника отдела охраны водных биоресурсов , начальника отдела ихтиологии и регулирования рыболовства, главного специалиста отдела ихтиологии и регулирования рыболовства, главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Житомирской области, государственного инспектора по охране окружающей природной среды Житомирской области.

Осмотрев реку Тетерев специалисты установили, что вода имела специфический неприятный запах и была мутной – желтого цвета. На месте происшествия обнаружена погибшая рыба, а именно: окуни, плитка, красноперка, караси, карпы и другая.

По результатам осмотра составили акт обследования береговой линии реки Тетерев возле Станишовки. Работники Государственной экологической инспекции в Житомирской области отобрали пробы воды в местах для установки наличия в воде ядовитых веществ. Также отобранные Житомирским рыбоохранным патрулем образцы погибшей рыбы направили в Житомирскую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины для установления причин гибели.

Читайте такжеНа Житомирщине из-за загрязнения реки Хомора погибло много рыбы"В настоящее время ожидаются результаты исследований проб воды и выводы относительно причин гибели водных биоресурсов. О результатах экспертизы Госрыбагентство проинформирует дополнительно",- отметили в ведомстве.

Также сегодня в Житомире рыбаки провели митинг против загрязнения рек и пошли жаловаться в мэрию города.