В Житомире начали реализовывать проект "Чистая река Каменка"
Коммунальщики очищают реку от мусора, поваленных деревьев и ила.
В Житомире начата реализация проекта-победителя бюджета участия 2016 года "Чистая река Каменка", сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.
Читайте такжеЖитомирщина вышла на первое место по динамике роста поголовья крупного рогатого скота – ОГА
Как отмечается в сообщении, житомирское Коммунальное предприятие "Эксплуатация искусственных сооружений" выполняет очистку реки от мусора, поваленных деревьев и ила.
В общем, в реализации проекта предусмотрены очистка реки и благоустройство прилегающей территории. Планируется обустройство пешеходных дорожек и пляжной зоны.
Напомним, проектное предложение "Чистая река Каменка", стало победителем Бюджета участия 2016 года и заняла пятое место в общем рейтинге.