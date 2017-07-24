В Житомире начали реализовывать проект "Чистая река Каменка"

В Житомире начата реализация проекта-победителя бюджета участия 2016 года "Чистая река Каменка", сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

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Как отмечается в сообщении, житомирское Коммунальное предприятие "Эксплуатация искусственных сооружений" выполняет очистку реки от мусора, поваленных деревьев и ила.

В общем, в реализации проекта предусмотрены очистка реки и благоустройство прилегающей территории. Планируется обустройство пешеходных дорожек и пляжной зоны.

Напомним, проектное предложение "Чистая река Каменка", стало победителем Бюджета участия 2016 года и заняла пятое место в общем рейтинге.