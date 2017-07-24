Последствия вырубки лесов на Житомирщине с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Проблема массовой вырубки лесов в Украине давно уже достигла серьезных масштабов. На примере Житомирской области фотокорреспонденты УНИАН показали, в том числе с высоты птичьего полета, как же выглядят украинские леса после таких вот рубок.

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Отметим, ранее координатор по работе с волонтерами украинского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Андрей Плыга в интервью УНИАН рассказал, почему легальная вырубка леса часто становится преступлением, как лесничие вводят в заблуждение общественность и где в Украине сохранился эталон леса.