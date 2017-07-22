В Украине почти в три раза увеличилось количество пожаров на открытых территориях - ГСЧС

В Украине в этом году почти в три раза, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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«В этом году уже зафиксирована негативная статистика относительно увеличения пожаров на открытых территориях. Так, по сравнению с предыдущими годами, анализ возникновения пожаров в 2017 году свидетельствует об их увеличении почти в 3 раза, а площади, пройденной огнем, - в 2,4 раза. В частности, в лесных массивах количество пожаров увеличилось в 3 раза, а их площадь - в 3,7 раза, на торфяниках - в 2,8 раза, а площадь - в 2,3 раза, на открытых участках местности, в частности, мусора, травы и остатков растительности - почти в 3 раза, а площадь - в 2,4 раза», - сообщили в ГСЧС.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и во время отдыха на природе.

«По статистике, именно человеческая деятельность является основной причиной возникновения пожаров в природных экосистемах», - отметили спасатели.