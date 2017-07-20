50 оттенков зеленого: почему "цветет" Днепр и чем это опасно (видео)

С приходом лета Днепр и водоемы Киева окрасились во все оттенки зеленого. Некогда большая и могучая река местами стала похожа на застоявшееся болото. Причиной такой окраски является малая проточность, а также обмеление Днепра.

Но самой опасной причиной "цветения" воды является попадание в неисправные стоки фосфатов - их содержат почти все моющие средства. Азот и фосфор подавляют иммунную систему, вызывают аллергии, а при постоянном накоплении могут поражать мозг, почки, печень и легкие.

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Наиболее угрожающий вид имеет озеро Солнечное в Дарницком районе Киева. Однако анализ воды и водорослей до сих пор не проведены. Одним из способов очистки водоемов является зарыбление, поскольку рыба питается водорослями.

В 1991 году в Киеве было больше 480 водоемов, сегодня их осталось не более 370. Около 70% столичных водоемов нуждаются в расчистке. Если на ситуацию не повлиять, через 5-10 лет крупнейшие отмели Днепра станут островами. По оценке экологов, "цветение" воды является критическим и угрожающим явлением для окружающей среды.