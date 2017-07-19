В поселке Гвардейском на Днепропетровщине потушили масштабный пожар на военном полигоне. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает "Радио Свобода".

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По ее данным, на 19 июля, на месте остались дежурить 40 единиц пожарной техники и три подразделения службы. Как проинформировала Дарья Гречищева, площадь пожара оценивается в 30 гектаров.

Убытки от пожара еще не установлены. По данным лесхоза, верховой лес не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 17 июля на территории военного полигона в/ч А1363, в результате учебных стрельб, загорелась сухая трава и подстилка в хвойном лесу.