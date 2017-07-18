Суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам €5,4 миллиона компенсации

Арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге вынес решение, что Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,4 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise с активистами "Гринпис" осенью 2013 года. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Теперь более 1,6 млн евро Москва должна выплатить в качестве компенсации причиненного судну ущерба, еще 3 млн евро - за материальный и нематериальный ущерб, причиненный находившимся на борту людям, 625 тысяч евро - за авансы на оплату арбитражных издержек, а также 13,5 тысяч евро - за расходы, понесенные Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии.

Кроме того, согласно решению, Россия должна выплатить проценты на все эти суммы. В "Гринпис" решение арбитража приветствовали.

"Путь к справедливости был долгим, но решение трибунала утверждает торжество закона и право на мирный протест на море, в том числе - против добычи нефти в Арктике", - заявил старший юрисконсульт "Гринпис Интернэшнл" Джаспер Теулингс.

Издание поясняет, что команда голландского судна Arctic Sunrise была задержана российскими властями 19 сентября 2013 года после попытки провести акцию протеста на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 человек, находившихся на борту, арестованы. Изначально их обвинили в пиратстве, однако позже обвинения были переквалифицированы на хулиганство.

В ноябре 2013 года члены команды Arctic Sunrise были освобождены под залог в размере 2 млн рублей, а в конце декабря того же года они попали под амнистию, объявленную в связи с 20-летием российской конституции. В июне 2014 года с судна Arctic Sunrise был снят арест, а в августе оно вернулось в Амстердам.

"Арбитражное разбирательство в связи с задержанием Arctic Sunrise было инициировано Нидерландами в октябре 2013 года. В состав арбитража вошли представители Австpалии, Нидерландов, Польши, Мексики и Ганы", - сказано в материале.

Решение по существу суд в Гааге вынес в августе 2015 года, постановив, что Россия нарушила свои обязательства по конвенции ООН по морскому праву, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise без предварительного согласия Нидерландов, а также произведя арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 человек, находившихся на борту судна. Однако тогда арбитраж отложил вопрос определения размера компенсации и процентов до более позднего этапа разбирательства.