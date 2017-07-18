Столичное озеро неожиданно изменило цвет в зелено-голубой (фоторепортаж, видео)

В столичном районе Позняки обычно в жару людно. И, хоть погода жаркая, мало кто решается окунуться в воду. Вода местами просто зеленая, а в нескольких метрах – покрыта голубой пленкой. На водоеме также можно увидеть пену различных цветов, имеет неприятный запах, передает 24 канал.

Местные жители живо обсуждают, что могло стать причиной такого загрязнения. Одни предполагают, что это краска или химические отходы. Эту версию опровергают рыбаки.

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"Пахнет так, словно что-то перегнивает. Думаю, это обычный процесс, который мы наблюдаем ежегодно", – рассказал рыбак Максим.

По словам представителей коммунального предприятия "Плесо", озера создавали для отвалов золы. Купаться в них нельзя было никогда. Здесь – вся таблица Менделеева. Химические элементы для водорослей, как удобрение.

"Первый фактор – это большое содержание азота и фосфора в воде, микро - и макроэлементов, которые остались. Второй фактор – температура", – отметил и.о. генерального директора КП "Плесо" Олег Юсипенко.

Тем временем, смельчаки продолжают купальный сезон на озере. Не останавливают пловцов и таблички с запретом.