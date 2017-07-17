В Киеве озеро Солнечное покрылось зелено-голубым веществом (фото, видео)

Озеро Солнечное в Киеве покрылось зелено-голубой субстанцией. Об этом стало известно из сообщения жительницы микрорайона Юлия Найданова на своей странице в Facebook.

"Очередной беспредел. Озеро Солнечное на ул. Ревуцкого", - подписала она свой пост.

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Найданова убеждена, что это не просто цветение воды.

"Ребёнка оббросало меньше... чем за час. Для особого типа комментаторов - ребёнок не мой", - отметила она.

Ранее на Черниговщине Нежин-озеро сменило цвет на ярко-розовый цвет.