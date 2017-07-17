В Киеве озеро Солнечное покрылось зелено-голубым веществом (фото, видео)
14:05, 17 июля 2017Природные ресурсы
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Жители столичных Позняков обеспокоены цветом озера.
Озеро Солнечное в Киеве покрылось зелено-голубой субстанцией. Об этом стало известно из сообщения жительницы микрорайона Юлия Найданова на своей странице в Facebook.
"Очередной беспредел. Озеро Солнечное на ул. Ревуцкого", - подписала она свой пост.
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Найданова убеждена, что это не просто цветение воды.
"Ребёнка оббросало меньше... чем за час. Для особого типа комментаторов - ребёнок не мой", - отметила она.
Ранее на Черниговщине Нежин-озеро сменило цвет на ярко-розовый цвет.
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