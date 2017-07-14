Итальянская мафия сожгла древний лес на склонах Везувия, использовав кошек

Мафию Неаполя обвинили в том, что она поджигала кошек, чтобы спровоцировать массивный пожар, уничтоживший древний лес на склонах вулкана Везувий, который охранялся законом, пишет The Time.

Дым от пожара достиг таких масштабов, как во время извержения вулкана, которое похоронило Помпеи.

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Отмечается, что именно поджог кошек позволяет распространить огонь на большие территории и запутывает полицейских, когда те ищут место возникновения пожара.

Отмечается, что использование кошек мафией для поджогов было выявлено в прошлом году. В частности, преступники обливают животных бензном и поджигают перед тем, как выпустить в лес.