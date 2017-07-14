Польше грозит разорительный штраф от ЕС за вырубку девственного леса
Иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, в то время как вырубка не остановлена.
Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование, сообщает Русская служба Би-би-си.
В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.
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Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.
Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.
Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.
Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.
Беловежье наиболее известно как место обитания еще недавно почти истребленных зубров, однако там также водятся многие виды птиц, в том числе зимородок и мухоловка.