Заповедный лес в Пуща-Водице массово вырубает "лесная мафия"

Нынешние руководители Святошинского лесопаркового хозяйства под прикрытием своих покровителей, организовали настоящий ”лесоцид” Пуща-Водицкого леса, как сообщаю активисты "Киевского эколого-культурного центра".

Они вырубывают квартал за кварталом бесценные леса Пущи-Водицы, и затем распиливают сосны на своей лесопилке, что находится в поселке Пуща-Водица. Причем от рубок леса Пущи-Водицы не спасают даже обьекты природно-заповедного фонда, не спасает их статус как городских и курортных лесов.

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Киевским эколого-культурным центром проведено собственное расследование уничтожения "лесной мафией" леса в Пуще-Водице.

По данным космических снимков, здесь вырублено сплошными рубками 28 га, то-есть 5 % территории. Исследования на местности показали, в частности, следы большой сплошной рубки ( рубки главного пользования) в кв. 25, выд.13 ), а также следы свежей выборочной рубки в кв. 33.

Кроме этого в заказнике вдоль дорог обнаружены незаконные свалки мусора.