На Херсонщине с помощью авиации продолжают тушить сосновый лес (видео)
10:06, 04 июля 2017Природные ресурсы
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Сейчас масштабный пожар на территории лесничества в Херсонской области локализован.
Лесной пожар / Скриншот
Масштабный пожар площадью около 20 гектаров на территории Чулаковского лесничества в Херсонской области локализован. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжают тушить отдельные очаги тлеющей лесной подстилки.
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Пожар возник вчера, 3 июля, около 15.00. Горели лесная подстилка и молодняк сосны.
К воздушной разведки и тушению пожара от ГСЧС привлекли самолет АН-32П, вертолет МИ-8 и от Минобороны - вертолет МИ-8. Также в ликвидации пожара принимают участие 146 человек и 50 единиц техники.
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