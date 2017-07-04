В Индии за 12 часов высадили рекордных 66 миллионов деревьев

В Индии волонтеры за 12 часов высадили рекордное количество деревьев – более 66 миллионов. В акции в поддержку Парижского климатического соглашения участвовали полтора миллиона человек, плантация разместилась в бассейне реки Нармада в штате Мадхья Прадеш, пишет The Independent.

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В это воскресенье волонтеры, от мала до велика, работали с 7 утра до 7 вечера и высадили 66,3 миллиона сажанцев 20 разных видов деревьев.

Индийцам удалось побить собственный прошлогодний рекорд – тогда речь шла о 50 миллионах деревьев. Результаты зафиксировали представители книги рекордов Гиннеса, ожидается, что они станут официальным рекордом в ближайшие недели.

Акцию организовало правительство штата. Индия – третья в мире страна по выбросам СО2. В прошлом месяце на фоне выхода США из Парижского климатического соглашения премьер-министр Наренда Моди подтвердил приверженность Индии к выполнению его требований.