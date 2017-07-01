На Житомирщине правоохранители задержали очередных копателей янтаря

Ночью 1 июля в Олевском районе Житомирской области рейдовая группа работников ГУНП Житомирщины, Управления защиты экономики Нацполиции и спецназовцев задержали УАЗ с двумя копателями. В машине обнаружили старательское оборудования.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Отрабатывая территорию близ села Обыща, около полуночи 1 июля правоохранители заметили автомобиль УАЗ, только выехал из леса на дорогу. Для проверки полицейские подали сигнал остановки транспортного средства. Впрочем, руководитель УАЗа проигнорировал требование правоохранителей и продолжил движение. После непродолжительного преследования транспортное средство таки остановили ", - говорится в сообщении.

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В салоне находилось двое молодых людей: за рулем - 23-летний житель Лугинского района и 17-летний пассажир, житель Олевщины.

Во время осмотра транспортного средства сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли набор старательской оборудования: мотопомпу, пожарные рукава, заборник, металлические шесты и прочее.

По данному факту в настоящее время начато уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Действующим законодательством за нарушение правил охраны или использования недр предусмотрено наказание от крупного штрафа (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) к ограничению или лишению свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области создадут предприятие, которое будет добывать янтарь.