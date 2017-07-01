Спасателям наконец удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области ликвидирован.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянской лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.