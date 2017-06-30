Пожар в Чернобыльской зоне: опубликованы фото и видео

Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил площадь пожара удалось уменьшить с 25 га до 8 га, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Отмечается, что авиацией ГСЧС сброшено около 124 тонн воды. Также отмечается, что общий радиационных фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.