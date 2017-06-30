В ГСЧС рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне атомной станции

Пока нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на атомную электростанцию. Об этом сообщил начальник ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник, передает "112 Украина".

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В ответ на вопрос, несет ли какую-то угрозу возгорание, исходя из того, что это в зоне отчуждения, он сказал: "Пока, я думаю, и в дальнейшем, не несет никакой угрозы, потому что это почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка. Ветер юго-западный. Пока никаких угроз для атомной станции я не вижу".

По его словам, на месте работали пожарные, распространения огня не наблюдалось.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook написал, что из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации не повысился.

По состоянию на 7 утра 30 июня площадь пожара составляет около 25 га. Тушение пожара продолжается, говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Киевской области возник пожар (низовой) на площади около 25 га.