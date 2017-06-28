Ситуация с водой в Торецке усложняется, городу угрожает эпидемия инфекционных заболеваний

В Торецке Донецкой области сложилась крайне тяжелая ситуация с водоснабжением. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Исполняющий обязанности городского головы Торецка Юрий Евсиков предупреждает о возможности гуманитарной катастрофы.

В СЦКК отмечают, что еще в начале 2017 года в результате обстрелов со стороны боевиков был поврежден участок водопровода, проходящего через линию соприкосновения в районе шахты имени Гагарина. По подсчетам коммунальных служб Торецка на землю ежедневно вытекает около 15 тыс. куб. м воды. Из-за этого в городе введен жесткий график водоснабжения: почти 35 тысяч жителей получают воду только два часа в сутки, а в поселках Северное и Железное вода подается на два часа один раз в двое суток.

«С повышением температуры воздуха расход воды существенно увеличился, и ситуация значительно осложнилась. Столбик термометра в Торецке на этой неделе достиг отметки 33 градуса. В многоэтажках в центральной части города вода доходит только до второго этажа», - говорится в сообщении.

По словам Евсикова, в городе может вспыхнуть эпидемия инфекционных заболеваний. Городская санэпидемстанция готовится на днях закрыть все детские сады. Сотрудники ГСЧС подвозят воду в цистернах, но ее хватает только для неотложных потребностей.

Также сообщается, что для обследования и ремонта водопровода достаточно всего 10 часов.

«Но даже и на это непродолжительное время НВФ ОРДО не желают обеспечить «режим тишины», несмотря и на то, что с 24 июня в зоне АТО объявлено перемирие на период сбора урожая. Собственно, ситуация, сложившаяся с водоснабжением города Торецка, наглядно демонстрирует, что руководство ОРДО цинично продолжает игнорировать интересы гражданского населения, вопреки сделанным ими заявлениям, демонстрирует абсолютную незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса», - отметили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что на Торецком фенольном заводе есть риск прорыва дамбы резервуара с химическими отходами, однако боевики не предоставляют гарантий безопасности. Кроме того, из-за затопления шахт в подвалах домов может скапливаться метан, что приведет к взрывам.