В столице неизвестные за ночь вырубили часть заповедника (видео)

В ночь на субботу, 24 июня, местные села Гатное засняли, как неизвестные у них под боком вырезали большой кусок заповедника "Теремки" - он является частью Национального парка Голосеевский и охраняется указом Президента как природоохранная зона. Об этом сообщает "5 канал".

"Мы конечно слышали, что пилят, но где именно...Поняли, когда начали вывозить лес", - говорит местная жительница Елизавета Мяловськая.

Балансодержатель этого урочища - Институт зоологии имени Шмальгаузена. Там говорят, что никаких попыток захватить этот участок не было. Урочище "Теремки" являются частью Национального парка Голосеевский, который имеет природоохранный статус. Его Указом Президента утвердили еще в 2007 году.

"Когда приехали - ужаснулись. Это варварство просто, не знаю как назвать. Никаких документов никто никому не показывал", - уверяет директор научно-экспериментальной базы "Теремки" Виктор Яковенко.

Активист "Экозагона" Михаил Погребицкий также замечает: "Мы видим умышленное уничтожение природно-заповедного фонда. Это уголовная статья, которая предусматривает лишение свободы".

За одну ночь под топор ушло пол сотни дубов. Это дело рук соседнего до заповедника садового центра "Флора Март", убеждены местные. Говорят, что когда они ночью заблокировали выезд грузовике со срубами, им звонил директор этой садовой лавки и убеждал, что разрешения у него есть.

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"Нам звонил, и просил, чтобы мы выпустили машину, потому что у него все согласовано с сельским советом Гатного, и у него все документы есть в офисе", - рассказывает местный житель Виталий Ткачук.

Сельский председатель Гатного Бронислав Корицкий все отрицает. "Я авторитетно заявляю, что сельский совет никакого отношения не имеет к вырубке деревьев, и сельский совет и не должен был рассматривать такой вопрос, даже заявлений таких не было", - отмечает Корицкий.

Впрочем, садовому центру "Флора Март" позволили "обустройство своей территории". Как результат – в экологической инспекции указывают на убытки в минимум 100 тысяч гривен, а то и 200.