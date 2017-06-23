Вода оранжевого цвета заполнила район Дубай Марина (фото)

Вода в районе Дубай Марина окрасилась в красновато-оранжевый цвет, и вскоре, социальные сети уже пестрили фотографиями этого странного феномена, передают "Русские Эмираты". До сих пор неизвестно, что вызвало такую перемену цвета воды, однако по состоянию на сегодняшнее утро вода все еще остается загрязненной.

Читайте такжеПланктон окрасил воды Босфора в необычный цвет (видео)Полоса оранжевого цвета распространилась более чем на полтора километра, однако никакого запаха в Марине нет. Примечательно, что никто из местных жителей и предпринимателей не имеет понятия о том, что произошло.

Известно только то, что представители администрации города Дубай выехали сегодня на место инцидента, пытаясь определить источник красноватой воды. Представители администрации находились в здании One Marina, осматривая место загрязнения, предполагая, что источник находится в находящейся рядом стройке. Загрязненная вода не попала в источник водоснабжения жителей Марины.

По словам рабочих на мосту возле отеля Wyndham, проблема, скорее всего, заключается в утечке грунтовых вод со строительного объекта. С вечера четверга сотрудники Управления энерго- и водоснабжения Дубай выясняют проблемы и источник загрязнения.