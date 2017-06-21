На Тернопольщине незаконной вырубкой деревьев в урочище окружающей среде нанесен ущерб почти на 1 миллион гривен
В урочище «Малинники» самовольно срезаны деревья разных пород, 47 из которых – дубы.
На Тернопольщине незаконной вырубкой деревьев окружающей среде нанесен ущерб почти на 1 млн грн. Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Тернопольской области, в ходе внеплановой проверки установлено, что в бывшем колхозном лесу, который находится на балансе Золотопотицкого поселкового совета Бучацкого района, неизвестные массово вырубили деревья.
В урочище «Малинники» самовольно срезаны деревья разных пород, 47 из которых – дубы.
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В ходе проверки установлено, что Золотопотицкий поселковый совет никаких решений или разрешений на порезку упомянутых деревьев не принимал. Однако надлежащую охрану тоже не обеспечивает.
Размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате незаконной вырубки деревьев, составил 933 тыс. грн.
Материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 Уголовного Кодекса Украины (незаконная порубка леса), переданы в управление Национальной полиции в Тернопольской области для принятия мер реагирования.
Как сообщал УНИАН, ранее на Волыни директору лесхоза было сообщено о подозрении за нанесенный природе ущерб на 2 млн гривен.