На Житомирщине рыбоохранный патруль подвел первые итоги работы, сообщили УНИАН в пресс-службе этого ведомства. Как отмечается в сообщении, он начал работу 7 июня 2017 года.

Читайте такжеС начала нереста в Днепропетровской области поймали более 400 браконьеров"За первую неделю работы было проведено 5 рыбоохранных рейдов, где зафиксировано 15 грубых нарушений правил рыбалки. Так, 9 июня на реке Гуйва в селе Котовка Андрушевского района рыбоохранными патрулями вовремя пресечено грубое нарушение правил рыбалки, а именно: задержали правонарушителя, который пытался ловить рыбу сетями, которые являются запрещенными орудиями лова. Было изъято 9 сеток, изготовленных из сеткоснастевого материала, общей длиной 740 метров и одна деревянная лодка. Браконьер успел выловить только 4 карася, 1 окуня и 2 рака. На месте составлен протокол",- сказано в сообщении.

10 июня на реке Тетерев вблизи села Веприн Радомышльского района выявлено еще одно нарушение – граждане ловили рыбу запрещенным орудием лова – «клешней». Благодаря оперативности рыбоохранных патрульных нарушители также успели выловить только 1,5 кг рыбы.Также был составлен протокол.

За неделю работы изъято 41 запрещенное орудие лова (36 сеток, 6 «заборчиков») и одна деревянная лодка. Общая сумма убытков составляет 6 тыс. 064 грн. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составляет 23,5 кг.

Житомирский рыбоохранный патруль призвал граждан не нарушать правила рыбалки и сбыта биоресурсов."Если вы стали свидетелем нарушения, просим сообщить на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50",- отмечают в ведомстве.

Напомним, Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области (Житомирский рибоохоронний патруль) является территориальным органом Госрыбагентства Украины), действует в составе Госрыбагентства как обособленное структурное подразделение.

Основная задача рыбоохранного патруля – обеспечение на водоемах Житомирщины эффективной системы контроля за использованием и воспроизводством водных биоресурсов и борьба с браконьерством. По результатам конкурса отобрано 13 патрульных, которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области.